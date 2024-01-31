الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة النقل تنشر صورا لمحور كلابشة التنموي على النيل في أسوان

محور كلابشه على النيل
محور كلابشه على النيل بأسوان

نشرت وزارة النقل صورا لـ محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، فقبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية، فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، وقد تم  افتتاحه رسميا.

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محور كلابشة التنموي أحد شرايين التنمية في صعيد مصر

ويعتبر هذا المحور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / اتجاه – ويشمل 14 عمل صناعي (9 كوبري + 5 أنفاق)، والمحور ساهم في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي شرق النيل بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.

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وفي سياق متصل، قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري لـ"الدستور"، إنه فيما يخص محاور النيل في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، وجرى إنشاء محاور النيل منها محور كلابشة ومحور قوص ومحور جرجا ومحور سمالوط وبنها محور طما ومحور بديل خزان أسوان الذى تحدثنا عنه.

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محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
محور كلابشه باسوان
وزارة النقل شرايين التنمية صعيد مصر محور كلابشة أسوان نهر النيل

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