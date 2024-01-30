الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 18 ألف طن و1020 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1020 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 550 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000  طن بضائع، 470 شاحنة و22 سيارة. 

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اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي

ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2400 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1237 راكبا بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 539 ألف طن بضائع عامة خلال شهر ديسمبر بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 192 % خلال نفس الفترة.

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في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتأهيل وإنشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 539 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 401 ألف طن بنسبة زيادة 24% على صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022، كما حققت زيادة بنسبة 192% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 ألف طن.

مواني الهيئة تداول بضائع عامة هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن أرصفة موانئ

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