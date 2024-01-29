اسماعيل عبد الغفار يحصد "جائزة الإنجاز مدي الحياة في المجال البحري الأكاديمي" لعام 2024

حصل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،علي جائزة "𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 - 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜𝐬"

وهي جائزة الإنجاز مدي الحياة في المجال البحري الأكاديمي،كرئيسًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أيقونة العمل العربي المشترك والذراع الفني لجامعة الدول العربية في التعليم والتدريب والبحوث والإستشارات،والتى تخدم المجتمع العربى والإفريقى والدولى بتقديم التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعى والدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراة )، في أكثر من 45 تخصص في شتى المجالات ( النقل البحري، الهندسة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، النقل الدولى واللوجيستيات، الإدارة، اللغة والإعلام، القانون، الصيدلة، تكنولوجيا المصايد والإستزراع المائي والآثار وطب الأسنان والذكاء الإصطناعى والطب البشرى ) وتسهم فى تنمية الموارد البشرية لتنمية أوطانهم عربيا وافريقيا.

برعاية وزارة النقل والبنية التحتية بدولة الإمارات والمختص بصناعة النقل البحري

وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ShipTek الدولي،الذى اقيم برعاية وزارة النقل والبنية التحتية بدولة الإمارات والمختص بصناعة النقل البحري،حيث نال تلك الجائزة تقديرا لدوره البارز في دعم قطاع النقل البحري.

وتعد جائزة الإنجاز مدى الحياة فى مجال البحرى "𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 - 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜𝐬" من الجوائز السنوية العالمية الواعدة حيث يسعى لها العديد من المهتمين بالمجال ويتم الترشيح لها وفق معايير يحددها خبراء مختصون بالقطاع، وهى إحدى أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا،كما يعد مؤتمر Shiptek أحد المؤتمرات البحرية الرائدة في قطاع النقل البحري، حيث انعقد المؤتمر هذا العام في دبي خلال الفترة 24-25 يناير 2024.

حيث نظمت جوائز “شيب تك” على هامش مؤتمر “شيب تك” الدولي، الذي يركز على قطاعات النقل البحري والنفط والغاز، وقد شهدت الدورة السادسة عشرة من هذا المؤتمر مشاركة العديد من القيادات العالمية وكبار المسؤولين من الشركات والمؤسسات الكبرى في هذا القطاع، والتي تتميز بمساهماتها في القطاع البحرية إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز،إستمرارًا للنجاحات التى حققتها الأكاديمية في المجال البحري الدولي،حيث تم تعيين الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بقرار من المنظمة البحرية الدولية IMO كعضوًا بمجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية WMU ومقرها مدينة مالمو بالسويد والتابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لثلاث فترات متتالية حتى عام 2025، ويتشكل مجلس أمناء الجامعة البحرية الدولية من 30 عضو يتم اختيارهم من شخصيات عالمية فى مجالات صناعة النقل البحرى.

هذا وقد حققت الأكاديمية تحت رئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عدة قفزات في ترتيب الجامعات المحلية والعربية والعالمية في معيار الهدف الرابع من أهداف التنميه المستدامة والخاص بجودة التعليم على المركز الأول Quality of Education وذلك وفقًا لتصنيف التايمز للتعليم العالي " Times Higher Education Impact Rankings " والذي يعتبر من أهم المؤشرات لتقييم تأثير التعليم العالي على مستوى العالم.

كما تقدم مركز الأكاديمية بمؤشر ويب ميتركس العالمي "يناير 2024" والذي يعد من أهم 4 تقييمات للجامعات على مستوى العالم وذلك بمشاركة 31000 جامعة عالمية وقد حصلت الأكاديمية على المركز (1953) كما حافظت على المركز الثاني على مستوى الجامعات غير الحكومية في مصر،وأيضًا تقدمت إلى المركز (5) على مستوى الجامعات المصرية كما إحتلت المركز (44) على مستوى الجامعات العربية

وقد حصلت الأكاديمية على الخمس نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم تصنيف الجامعات العالمي كيو إس "QS" من خلال جمع دقيق ومستقل للبيانات وتحليل مقاييس الآداء كما هو موضح في منهجية نظام تصنيف الجامعات العالمي كيو إس "QS".

وذلك في إطار دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تعطي أولوية لتحقيق مستوى متميز من الخدمات التعليمية مع الإقتراب المستمر من معدلات التقويم العالمية، والعمل على رفع مستوى الآداء في العملية التعليمية والوصول إلى تطبيق نظم الجودة الشاملة المتعارف عليها دوليًا في مجال التعليم والتدريب في مساراتها المختلفة.

اقرا ايضا: ختام منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية "ECPC 2023"

برعاية وزارة النقل جائزة الدكتور اسماعيل

برعاية وزارة النقل جائزة الدكتور اسماعيل