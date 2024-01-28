ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15340 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15340 طن تشمل: 8882 طن كلينكر و2304 طن خردة و1750 طن يوريا و2404 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28564 طن تشمل: 16474 طن ذرة و1630 طن خشب زان و5260 طن قمح و5200 طن سكر.

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 30 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4316 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105896 طنًا

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105896 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156261 طنًا.

غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم ابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5171 شاحنة.