الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة النقل تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

تقدم الاعمال بالخط
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

نشرت وزارة النقل اليوم صورا لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل ) فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف، ويعد هذا الخط جزءا من ممر التنمية اللوجيستي (القاهرة / أسوان/ أبوسمبل) الذي يهدف إلى خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة والدلتا ومناطق التصدير في الإسكندرية.

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وزارة النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس"

يبلغ طوله 1100 كيلومتر وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف 

 

ويبلغ طوله 1100 كيلومتر وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف ويبلغ إجمالي عدد المحطات بالخط 36 محطة بواقع 10 محطات  للقطارات السريعة هي (الفيوم / بني سويف – والمنيا – أسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر- أدفو- مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل)، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى (العياط – الفشن – العدوه - بنى مزار – سمالوط وتتم دراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب إليها– أبوقرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – أبيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص - أرمنت- إسنا - السباعية – كلابشة – دراو – أسوان الجديدة -ميدكوم).

 

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أسباب رفض "النقل" طلب تعديل مسار الخط الثانى للقطار السريع

وكذا تتقدم الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر سيتم تبادل الخدمة من خلالها  بين الخطين الأول والثاني بها وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى، وحيث تحتوي المحطة علي الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب بالمحطة وعلى عدد 5 كباري مشاه  وتسير معدلات العمل بشكل طبيعى في تنفيذ وانشاء المحطة سواء للمبنى الرئيسي أو للأرصفة ومخطط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين أرصفتها وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بها.

كما تتقدم معدلات تنفيذ وإنشاء الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل علي الخطين الأول والثاني بمساحة ٥٧٨ فدانا حيث تضم ٣٩ مبني (٢١ مبني يتم تنفيذها حاليا + ١٨ مساحة احتياطية للتوسوعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها.

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تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع
وزارة النقل الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مناطق الإنتاج غرب المنيا

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