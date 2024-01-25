وزير النقل يعلن دخول برجى إشارات أبوتشت وأبوشوشة الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشة في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع (وهذا أعلي معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ١٠ كم وعدد ٢ مزلقان.

تفاصيل برج إشارات أبوتشت

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برجا رئيسيا و٣ أبراج ثانوية و٥٩ مزلقانا)، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول ١٥ برج إشارات رئيسي وبرج ثانوي بالخدمة، وهى (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبوشوشة - المطيعة - أبوتشت)، بطول ١٤٨ كم من إجمالى ١٨٠ كم، ودخول ٤٧ مزلقانا من إجمالى ٥٩ مزلقانا، لافتا إلى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في ٤٢ سيمافورا ضوئيا و٢٦ موتور تحويلة و٥٠ دائرة تراك كهربي.

أضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.