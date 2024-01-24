الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

السكه الحديد تناشد
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر

ناشدت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية استكمالا لحملة "سلامتك تهمنا" والتى تهدف الى التوعية بمخاطر  السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكة الحديد.

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وقالت السكك الحديدية فى بيان لها اليوم قالت فيه أن إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية والعبور منها ينجم عنه ازهاق لأرواح المواطنين ويعمل على تعطيل مسير حركة القطارات. 

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكة الحديد للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام حركة مسير القطارات. 

واضافت الهيئة أن ذلك يأتى ذلك تزامنًا مع عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها وزارة النقل بمرفق السكة الحديد لتكون منظومة متطورة وآمنة وحديثة  حيث ظهرت العديد من السلوكيات الخاطئة منها إقامة المعابر الغير شرعية على خطوط الشبكة تؤدى إلى إتلاف المركبات ( جرارات – عربات ) وإعادة صيانتهم بما يؤثر على خطة التطوير التى تقوم بها الهيئة وقد يؤدى الأمر إلى خروج القطار عن القضبان وحدوث حوادث قد تؤدى إلى إزهاق الأرواح لذلك تهيب الهيئة بالسادة المواطنين بضرورة إستخدام المزلقانات الشرعية التى أعدتها الهيئة لمرور الدواب والمركبات من عليها. 

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واشارت الهيئة الى تفعيل الدور المجتمعي في التوعية من هذه السلوكيات بالمدارس والجامعات ودور العبادة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وما تؤثر عليه هذه السلوكيات علي تطوير هذا المرفق الحيوي و العمل  علي زرع روح الانتماء وزيادة الوعي بالملكية العامة وضرورة الحفاظ عليها.

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السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
السكه الحديد تناشد المواطنين عدم العبور من المعابر الغير شرعية
وزارة النقل السكك الحديدية قضبان السكك حركة القطارات عمليات التطوير

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