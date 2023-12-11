الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء السخنة كأكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية

ميناء السخنة
ميناء السخنة

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء السخنة في إطار تنفيذها  لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوچستيات  للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

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جدير بالذكر أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

تطوير الميناء

وفى هذا السياق قال اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء أن إجمالى مساحة الميناء يبلغ  25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم  بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2   ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2  و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2.

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واضاف اللواء خليل انه جارى إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح كما يتم إنشاءشبكة من الطرق  الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء،  بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا

لافتا إلى أنه قد بلغت نسبة  أعمال تنفيذ الحفر الجاف 91،% (حيث تم 100% من الاحواض وجاري العمل في ساحات التداول ) وبلغت نسبة اعمال التكريك 48%  (يبلغ اجمالي التكريك 70مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة اعمال التجفيف + 16.6مليون متر مكعب بواسطة اعمال التكريك) كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72% والأرصفة 92 % وحواجز أمواج الميناء 98.85 % والطرق الداخلية 70%

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