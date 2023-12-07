التعاقد على بدء أعمال المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بقيمة 1.3 مليار يورو

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل إنه تم توقيع عقد الأعمال الهندسية لمترو الإسكندرية مع كبرى الشركات العاملة فى قطاع المقاولات، مشيرا إلى أنه تحالف لشركات مصرية وأجنبية.

إنشاء المترو بمدينة الإسكندرية بقيمه إجمالية بلغت 1,3 مليار يورو

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن إنشاء المترو بمدينة الإسكندرية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار يورو، مشيرا إلى أن تمويل المشروع سيكون من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي والوكالة الفرنسية فى البنية التحتية للمشروع.

سرعة تنفيذ المشروع في ضوء طلب وزارة النقل

وأشار المصدر إلى أهمية سرعة تنفيذ المشروع في ضوء طلب وزارة النقل خاصة أن المشروع يستفيد منه ملايين الركاب بمدينة الإسكندرية.

وفى سياق متصل؛ قالت الهيئة القومية للإنفاق إن المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحياً حتى محطة أبو قير بطول 1 كم " وشمل عدد (20) محطة" حيث تم إضافة عدد (5) محطات جديدة وهي: ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" وتبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.



مدينة الإسكندرية من أهـم المدن بعد القاهرة الكبرى ، ومن أهم المراكز التجارية

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة الإسكندرية من أهـم المدن بعد القاهرة الكبرى ، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية ، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل ( تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة ) ومنها تطوير خط قطار (أبو قير - محطة مصر) والذي لم يتم تطويره منذ عقود.

اعداد الدراسات اللازمة والتى قامت بها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوربية

وقالت الهيئة إنه تم إعداد الدراسات اللازمة والتى قامت بها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوربية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار NIF التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال منحة بتكليف المكتب الاستشاري الفرنسي EGIS Rail لإعداد الخطة الإستراتيجية (2032) للنقل الحضري بمحافظة الإسكندرية SUTMP خلال الفترة من عام 2013-2015 بهدف إعداد سيناريو طويل الأجل لتطوير النقل الحضري يتسق مع التخطيط العمراني لمدينة الإسكندرية حتى عــــام 2032.

وأوضحت الدراسة أن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية نظرًا لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلاطريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها (طريق الكورنيش وطريق الحرية)، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغــــربها (شارع المكــــس وامتداده).

وأوصت الدراسة بتنفيذ عدد (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة إستراتيجية النقل الحضري حتى عام 2032 وهي كالتالي: مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد ابو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 61 ألف راكب/ساعة/اتجاه. مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ 5000 راكب/ساعة/اتجاه وجاري تنفيذه عن طريق المحافظة. تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتي ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب/ساعة/اتجاه. مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة BRT أو قطار كهربائي منخفض الكثافة (LRT) بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ10000 راكب/ساعة/اتجاه.

خطة شاملة ولجنة أكاديمية للدراسة.. جهود "النقل" لحماية القطار الكهربائي من السيول