خطة شاملة ولجنة أكاديمية للدراسة.. جهود "النقل" لحماية القطار الكهربائي من السيول

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن تنفيذ "برابخ" تسمح بمرور الماء أسفل مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة-مرسى مطروح) على طول قطاع “فوكة - مرسى مطروح”، لاستيعاب وحماية مسار القطار من أي سيول محتملة في المنطقة خلال موسم الأمطار.

“برابخ” على طول مسارات القطار الكهربائي السريع

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ أعمال مماثلة على طول مسارات القطار الكهربى السريع في المناطق التي تتعرض للسيول والأمطار الشديدة لحماية مسار السكة ولضمان التشغيل الفعال للقطارات.

وفى سياق متصل، أكد مصدر بهيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال الرصف لطبقات الأسفلت المتضررة جراء السيل ومخطط إنهائها، وهو ما تم في المنطقة المتضررة مؤخرًا.

وقال المصدر لـ"الدستور" أن أي منطقة تضررت من السيول، توجه إليها لجنة من هيئة الطرق وعدد من أساتذة الجامعات لتحديد خطة العمل بها وحمايتها من أخطار السيول مسقبلًا، مشيرا إلى أن ذلك حدث في طريق “دهب”، حث تم إدراج مسافة 40 كم من الطريق تشمل المسافة المتضررة من الطريق بخطة العام المالى القادم 2023/2024، كما أنه مخطط استكمال ازدواج طريق دهب نويبع واتخاذ الإجراءات الخاصة بالحماية من السيول.

جدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تفقد منطقة كوبري "فوكة" للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة.

وأكد أنه تم التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل؛ لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي إسكندرية - مطروح، ووضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبري فوكة، والاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية يمر من على مزلقان السكة الحديد مباشرة، والطريق منحدر بشكل كبير؛ مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

وخاطب محافظ مطروح، وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين بما يحقق الصالح العام، وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.

ويبعد كوبري فوكه 80 كيلو متر شرق مدينة مرسى مطروح، و70 كيلو مترا غرب مدينة الضبعة على الطريق الدولي الساحلي.