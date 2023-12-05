"الطرق والكباري" تعلن إغلاق طريق "مرسى علم / إدفو وبرنيس" بالبحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / إدفو من عند كم ٣٥، إلى كم ٥٥ اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأكدت هيئة الطرق أنه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وغلق طريق (مرسى علم / إدفو )، وغلق طريق (مرسى علم / برنيس)، كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.