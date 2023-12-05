الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطرق والكباري" تعلن إغلاق طريق "مرسى علم / إدفو وبرنيس" بالبحر الأحمر

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / إدفو من عند كم ٣٥، إلى كم ٥٥ اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأكدت هيئة الطرق أنه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وغلق طريق (مرسى علم / إدفو )، وغلق طريق (مرسى علم / برنيس)، كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

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