وزير النقل يستعرض خطوات توطين صناعة الأوتوبيسات في مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت».

وشهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة،، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت إيرادات النشاط في عام 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 وبزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2022 42000 رحله مقابل 40.000 رحله في عام 2021 وبزيادة 2000 رحلة بنسبة تطور 5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2022 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في عام2021 وبزياده قدرها 400 الف راكب بنسبة تطور 7%.

الوزير: نتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات

واستعرض كامل الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها حيث تم التشغيل الفعلى لمحطة عدلي منصور والاعتماد عليها كمحطة رئيسية في اعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها فى عام 2022، خاصة وأن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور / السويس – القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو – اتوبيسات السوبرجيت - الاتوبيس الترددي)، بالاضافة الى استعراض ما تم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة (المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد - المحطة المركزية الجديدة في مجمع المواقــــــــف بمحافظة بورسعيد - محطة سوهاج الجديدة) وتجديد مكاتب الحجز في محطات (الترجمان – نادي السكة – محطة محرم بك (داخلي/دولي) – قنا – اسيوط – ميامي )وكذلك المشاركة في الإعداد والتجهيز والتنفيذ لنقل الوفود بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 وكذا تدعيم أسطول الشركة بعدد (20) حافلة (49) راكب فى عام 2022 وكذا زيادة أصول الشركة – شراء / حق الانتفاع من الاراضى لانشاء محطات / جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة لافتا إلى تحديث منظومة الإطفاء والكاميرات بالجراجات والمحطات ورفـع الكفاءة الفنية لعدد 18 حافلة واجراء الصيانة الوقائيه لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحد من الأعطال وتشغيل اول محطة شحن اتوبيسات كهربائية في مصر.

وضع خطة لزيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات

تم استعراض التطور في نشاط الشركة خلال عام 2023، حيث تم وضع خطة لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلاً من 200 حافلة خلال 5 سنوات، بزيادة قدرها 150 حافلة. تم رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية وبدأ استلام 10 حافلات MCV500. تم أيضًا إنشاء مناطق مركزية جديدة (جراجات) لاستيعاب التطور في أسطول الشركة في مناطق (أسيوط - الغردقة - بدر - طريق بلبيس). وتم فتح خطوط جديدة (المنصورة - السويس - الإسماعيلية) بالإضافة إلى التوسع في الخطوط القائمة بتوازي خطة تطوير الأسطول. وتم تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية والسياحة الدينية (حج-عمرة) وتطوير وتوسيع النقل الذكي الأخضر المستدام من خلال منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل منظومة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيرا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب مضيفا ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة

ولفت إلى أن تحديث الأسطول يجب أن يتم بالتزامن مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون جميع الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة. كما يجب التوسع في إنشاء محطات نموذجية والعمل المستمر على توسيع خدمات الشركة المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة. علاوة على ذلك، يجب رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين والاستمرار في إجراء الدورات التدريبية والتأهيلية لهم. يجب أيضًا الالتزام بمواعيد تشغيل الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بتلك المواعيد بشكل مستمر، والحفاظ على الكفاءة الفنية للأتوبيسات لضمان استمرار ريادة الشركة بين الشركات المشغلة في هذا المجال.

خلال ترأسه أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي