وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد وإحدى الشركات الاستثمارية، حيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تسهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليًا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

وأضاف أن هذا التوقيع يعد استكمالًا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي، حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

تطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكل موارده، بما يسهم في تدعيم الفرق الرياضية ليكون مصدرًا لتخريج الأبطال الرياضيين في كل الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يسهم في تقديم مستويات متميزة لأعضاء النادي تتلائم مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903.

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