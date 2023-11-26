الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يشجع المواطنين على استخدام النقل العام

وزير النقل
وزير النقل

خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، قدم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة قال فيها إن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، بما في ذلك وسائل النقل والشبكات (الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية- النقل النهري)، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤، بإجمالي استثمارات تصل إلى ٢ تريليون جنيه. ومن أهم عناصر هذه الخطة هو إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

txt

وزير النقل: مصر تسعى لخفض 1.1 مليون طن سنويًا من حجم الانبعاثات الكربونية

تسليط الضوء على المشروع الهام الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة

وأشار الوزير إلى تسليط الضوء على المشروع الهام، الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو أحد المشروعات التي توليها وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا لدوره الفعال والمباشر في خدمة المواطن المصري، وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل. وأشار إلى أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل، حيث يأتي في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام، والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات، في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

txt

وزير النقل يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى التعاون فى المشروعات

وزارة النقل تتعاقد لتنفيذ مشروع الكارت الموحد

وأضاف أنه في إطار توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في خدمات النقل، قامت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا المعلومات في النقل التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ مشروع البطاقة الموحدة.

وزير النقل اثناء مشاركته الندوة

ويجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية لتوحيد وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أفضل المسارات للتكامل بين وسائل النقل. كما يستخدم تطبيق "التنقل كخدمة" لربط المناطق ذات الاهتمام بوسائل النقل المناسبة، وذلك بالدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025

وأوضح أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية، وذلك بحلول عام 2025. حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطي المونوريل شرق وغرب النيل، الأتوبيس الترددي BRT، أتوبيسات هيئة النقل العام، أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.

وزير النقل اثناء مشاركته الندوة

ووجه الدعوة، في نهاية كلمته، لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع، من خلال تقديم البيانات اللازمة، ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى، وسيقوم زملاء وزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك.

وفي نهاية كلمته، توجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولي على تنظيم ورشة العمل، "مع خالص تمنياتي بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها، والله الموفق".

وزير النقل اثناء مشاركته الندوة

250 مليون يورو.. تفاصيل قرض مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي

الحكومة المصرية الامم المتحدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل منظومة النقل

مواد متعلقة

موانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة أسوان (صور)

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"تالجو" "مكيف" "روسي".. مواعيد جميع قطارات الإسكندرية

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ

رئيس الأكاديمية العربية يشارك في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه بالسعودية

250 مليون يورو.. تفاصيل قرض مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي

مواعيد قطارات السكة الحديد الـVIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

تأكيدا لانفراد "الدستور".. الملا يفتتح معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

القبض على ممرضة هاربة من 44 سنة حبس فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل