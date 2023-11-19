وزير النقل: مصر تسعى لخفض 1.1 مليون طن سنويًا من حجم الانبعاثات الكربونية

قال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، إن مصر تسعى لخفض حوالي 1.1 مليون طن سنويًا من حجم الانبعاثات الكربونية سنويًا، مشيرًا إلى أن المستهدف تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الحكومة المصرية هو تحقيق خفض حجم الانبعاثات الكربونية من خلال تدشين شبكة للنقل النظيف تتضمن مشروعات تطوير خطوط السكك الحديدية الجاري العمل عليها.

وأوضح وزير النقل أنه في عام 2014، قطاع النقل تسبب في انبعاث 48 مليون طن من الكربون، ومن المتوقع أن تصل حجم انبعاثات القطاع إلى 120 مليون طن بحلول 2030، موضحًا أن هناك 6% من إجمالي الانبعاثات الكربونية تنتج عن قطاع النقل بما يعادل 100 مليون طن.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق تقرير بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام.

وشارك في المائدة المستديرة، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.