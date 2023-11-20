الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل خلال لقاءه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

وزير النقل يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى التعاون فى المشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدًا من البنك الأوروبي للاستثمار ( EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن برنامج NWFE  .

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اعلنت ذلك وقالت فى بيان لها مساء اليوم ان  قيادات وزارة النقل حضر اللقاء وكل  من رئيس وقيادات  الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية
واضافت الوزارة أنه في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو.

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عدد من المشروعات بين الجانبين 

كما سيتم  التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط حيث يتضمن المشروع ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط)  كما تم مناقشة مشروع  شراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش والجاري دراستها ماليا.

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اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27

واستعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والاعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام( مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر. -مشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية). - إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس) بالاضافة الى تطوير خط شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور 

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بنك الاستثمار الأوروبي،"إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة

ومن جانبها قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،"إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر. ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

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