"النقل" تنشر صورًا لأعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

نشرت وزارة النقل صورًا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، حيث تم تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه إنشـــاء منطقـــة الانتظـــار الخارجيـــة للشـــاحنات الثقيلـــة بمينـــاء ســـفاجا بتكلفـــة 60 مليـــون جنيـــه، وتم إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه.

كما تم إنشـــاء رصيـــف بطـــول 60 ً متـــرًا بمينـــاء ســـفاجا، وســـاحة ومخـــزن بتكلفـــة 112 مليـــون جنيـــه.

خطة متكاملـة لتطوير الموانئ المصرية

يذكر أن الحكومـة اعتمـدت خطة متكاملـة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشـروعا تم تنفيذ البعـض ويتم تنفيذ البعض الاخربإجمالـي تكلفـة 129 مليـار جنيـه ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشـاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرا فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الارصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.

تعميـق الممـرات الملاحيـة

وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم ويسـتهدف تعميـق الممـرات الملاحيـة لتسـتوعب الموانئ 185 مليـون طـن سـنويا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويا.

وتتضمـن اسـتراتيجية الموانئ الجديـدة أيضا خططا لتحسـين كفاءة الارصفة، وتكنولوجيـا أفضـل لتحسـين البنية التحتيـة، وجعل الخدمات اللوجسـتية عاملا مهما.

وسـاعدت الحلـول التكنولوجيـة فـي خفـض زمـن الافـراج الجمركـي إلـى %50 وفقـا لدراسـة تـم إجراؤها بالتعـاون مع البنـك الدولي.

تطوير قطاع النقل البحري

وفي هذا السياق، قال وزير النقل، إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناءً بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا.

وأضاف أنه في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنية حتى 2023، حيث أصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا.

كما أن هناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في اطار خطة مصر 2030 حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 مليون حاوية ترانزيت - 4 مليون راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا مشيرًا ألى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال ٩ سنوات (2014-2023) ١.٥ مليار طن بضائع و٦٠ مليون حاوية وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى ١٢٠ عام من خلال ٣٠ شركة مصرية وطنية كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية حيث زادت من ٤٠ مليون م٢ عام ٢٠١٤ إلي ٧٥ مليون م٢ عام ٢٠٢٣ لتصل إلى ١٠٠ مليون م٢ بحلول ٢٠٣٠

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا

اعمال تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا