وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهي شركات (بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع/ دميـاط لتداول الحاويات والبضائع/ المستودعات المصــــرية العامــــــــــة/ القناة للتوكيلات الملاحيــــــــــــــــــــــــــة) وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023.

شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى

وترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تم التصديق على القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023 ، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه... مقابل 1.004 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 72.7%.. وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيه مقابل 509.498 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 207.5%، كما تم التصديق على نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.

أهمية الشركة فى مجال تداول الحاويات

وأكد الوزير، خلال الجمعية، أهمية الشركة فى مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرًا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر أحد عوامل نجاح المنظومة.

جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة فى مجال الإدارة والتشغيل

كما أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل، وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد

وشدد الوزير على ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط، بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية، خاصة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات

الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيه مقابل 673.962 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 142.2%.

ضرورة التطوير المستمر للمحطة

وأكد وزير النقل، خلال أعمال الجمعية، ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيدًا بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الاستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يسهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة، على أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تسهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.

واضاف الوزير، ضرورة عقد اجتماعات دورية بين إدارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباحًا فقط وضروة التكامل المستمر بين المحطة والميناء وإستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تسهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلي المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية، وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل علي زيادة حصتها من تجارة الترانزيت

الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه... مقابل 447.645 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 46.7% وصافى أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيه مقابل 90.668 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 103.2%، كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية فى مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركى، حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943، حيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانئ الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، السويس، نويبع، الأدبية، سفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى، كما تمتلك الشركة أسطولًا ضخمًا من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتنتهج الشركة أسلوبًا إداريًا حديثًا متضمنًا أهدافًا محددة تسعى لإنجازها تباعًا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة والشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال.

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية

وفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023، كما تم التصديق على نشاط مجلس الإدارة، حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه... مقابل 74.266 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 9.5%، وصافى أرباح الشركة مبلغ 364.899 مليون جنيه مقابل 179.818 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 102.9%، وتم التأكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام باأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص وهى وكيل شركة الجسر العربي للملاحة.