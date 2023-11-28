ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5699 طنا تشمل 314 طن كحول و200 طن يوريا و5185 طن ملح.

حركة الوارد من البضائع العامة

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48736 طنا، تشمل 9980 طن خردة و6449 طن حديد و500 طن فول صويا و185 طن تفاح معبأ و567 طن كسب فول و10500 طن قمح و12218 طن ذرة و1152 طن خشب زان و7185 طن فول صب.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5616 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 368178 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2644 طن قمح متجهة إلى صوامع الفيوم وإمبابة، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمان من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5263 شاحنة.