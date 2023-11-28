إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، فتح بوغاز ميناء العريش البحري في مدينة العريش، بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري - في تصريح صحفي - أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت أمس ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال والظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي تمتد كذلك إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تتأثر البلاد بموجة قوية من الرياح تصل سرعتها إلى مستويات عالية، وقدمت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية، وتبدأ سرعة الرياح في التهدئة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.