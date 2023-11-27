وزيرة التضامن تتفقد شاحنات المساعدات بمعبر رفح (فيديو)

أكدت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف قطاع غزة يحظى بأولوية كبيرة للوزارة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل ويخلف آلاف الضحايا والجرحى، لافتة إلى أن مصر تقود جهود المجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية والدعم النفسي للفلسطينيين المتضررين.

وقالت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة CBC، إن مصر تفخر بموقف قيادتها السياسية الثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة الدولة المصرية على أراضيها، مشيدة بدور المجتمع المدني المصري والمنظمات الأهلية في تقديم العون لإخواننا في غزة.

وأضافت أنها زارت معبر رفح في العريش يوم الجمعة الماضي، وشاهدت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي بلغ عددها حوالي 1370 شاحنة، ووزنها الإجمالي أكثر من 32 ألف طن، وأن مصر تسهم بنحو 70% من هذه المساعدات، والتي تأتي من جهات متنوعة.

وتابعت أن عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش بلغ أكثر من 180 طائرة التي ساعدت في نقل المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى إرسال أول سفينة بحرية مصرية تحمل 200 طن من المساعدات.