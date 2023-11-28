الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عشرات الفلسطينيين العالقين في مصر يتدفقون على معبر رفح لدخول غزة

معبر رفح
معبر رفح

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” بتدفق عشرات الفلسطينيين العالقين في مصر على معبر رفح لدخول قطاع غزة.

22 مصابًا دخلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

وفي وقت سابق أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح تحول إلى خلية نحل، إذ يشهد ارتفاع وتيرة دخول شاحنات المساعدات والوقود، مؤكدا العمل على دخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الشاحنات بدأت في إفراغ حمولتها، وهناك 22 مصابا دخلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، مشيرًا إلى أنه يتم إنهاء إجراءات دخول العالقين الفلسطينيين، بناء على رغبتهم، وعودتهم من الأراضي المصرية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

الفلسطينيين العالقين مصر غزة قطاع غزة

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