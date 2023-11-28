الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 8 مصابين من غزة يصلون إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية

معبر رفح
معبر رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بوصول 8 مصابين من غزة لمعبر رفح لنقلهم لمستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وتمت عمليت الإفراج من سجن عوفر الكائن في مدينة "بيتونيا" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية. 

وقبيل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وعددهم 3 نساء و30 طفلًا، من ضمنهم مقدسيون، اعتدت قوات الاحتلال على ذوي هؤلاء الأسرى والفلسطينيين الذين تجمعوا في محيط سجن "عوفر"، وقمعت قوات الاحتلال كذلك الطواقم الصحفية لمنعها من تغطية الحدث وفرحة ذوي الأسرى بالإفراج عنهم، وهو ما تفعله في كل مرة يفرج فيها عن دفعة من الأسرى وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

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