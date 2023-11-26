الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10516 طنًا تشمل: 280 طن كحول، 7082 طن يوريا، 2569 طن رمل، 585 طن كلينكر.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56399 طنًا تشمل: 12711 طن خردة و1872 طن حديد و8389 طن فول صويا و6900 طن بضائع متنوعة و4210 طن زيت و9500 طن قمح و12649 طن ذرة  و 168 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1483 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5220 حاوية مكافئة.

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تفاصيل حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

 رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372100 طن.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3884 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4459 شاحنة.

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