السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية،11 سفينة، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28443 طنًا تشمل 260 طن كحول و9057 طن يوريا و6050 طن رمل و13076 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57528 طنًا تشمل 14234 طن خردة و11637 طن حديد، و3964 طن فول صويا و2200 طن بضائع متنوعة و450 طن زيت، و11033 طن قمح، و14010 طن ذرة.

107 أطنان قمح بميناء دمياط

 بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2311 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107973 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376048 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2497 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبوراضى، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3112 شاحنة.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى صوامع إمبابة، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5462 شاحنة.

 

تاريخ ميناء دمياط دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط البضائع العامة

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