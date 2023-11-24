معاون وزير الزراعة: القمح محصول استراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية استخدام المزارعين للتقاوي الجيدة المعتمدة، وخاصة في زراعة القمح، الذي يعد محصولا استراتيجيا وهو الأهم لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

وقال معاون وزير الزراعة إنه لأول مرة تكون نسب تغطية الأراضي لتقاوي القمح المعتمدة أكثر من 100% بعد أن كانت 30% في الموسم قبل الماضي، ووصلت إلى 70% في الموسم الماضي، مؤكدا أن استخدام التقاوي المعتمدة يعود بلا شك بنفع كبير على الفلاح المصري، حيث يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفلاح بأكثر من 2 إلى 3 أردب للفدان، وهذا سينعكس على زيادة دخل الفلاح بما قد يصل إلى 5 آلاف جنيه لكل فدان هامش ربح بسبب استخدام التقاوي المعتمدة، ومشيرا إلى أن التقاوي تتوافر في مديريات الزراعة وبأسعار مخفضة لتسهيل حصول المزارعين عليها.

تعظيم إنتاجية الفدان وتحسين دخل المزارعين

وأضاف أن وزارة الزراعة لم تكتف بالاعتماد على التقاوي الجديدة فقط، وإنما اهتمت أيضا بتوفير الحقول الإرشادية التي تساعد المزارعين على تنفيذ المعاملات السليمة، وفقا للخريطة الصنفية لتعظيم إنتاجية الفدان وتحسين دخل المزارعين.

وأوضح الدكتور القرش أن الدولة المصرية حددت سعر ضمان للقمح قبل موسم الزراعة ب 1600 جنيه للأردب، وهذا السعر هو سعر ضمان يحافظ على المزارعين من التعرض للمخاطر.. مشيرا إلى أن سعر القمح الاسترشادي في الموسم الماضي كان 1000 جنية للأردب ولكن وصل سعر التوريد الفعلي إلى 1500 جنيه للأردب، وهذا يؤكد أن الدولة دائما ما تتخذ الخطوات الداعمة للفلاح المصري بهدف تطوير وتحسين حياته، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأشار إلى أهمية الدور الكبير للإعلام المصري في نشر الوعي بجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة المزارع المصري بنقل التوعية بالممارسات الزراعية السليمة، لما قد يساعد في تعظيم إنتاجية الفلاحين وللتوسع في زراعة القمح مع اختيار الأصناف الجيدة.

وأضاف أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة في مجال تقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لتحقيق أعلى إنتاجية ليستفيد منها الفلاح، خاصة بعد الأسعار المجزية التي قررتها الدولة لشراء محصول القمح.. لافتا إلى أن الدولة تقدم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده.

وأشار الدكتور القرش إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة في كافة ربوع الوطن قبل وأثناء عملية الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرا استرشاديا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.