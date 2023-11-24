الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة أسوان (صور)

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الأحمر

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية الجارية ورفع الوعى عن جهود الدولة المبذولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى، استقبلت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر اليوم الجمعة، وفدا من أساتذة وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة اسوان برئاسة الدكتور صلاح الدين فكرى عميد الكلية، الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية والدكتورة علا عبدالهادى وذلك لزيارة مينائى سفاجا والغردقة.

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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

استمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذه
واضافت فى بيان لها حيث استمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية المطروحة للمستثمرين ثم قاموا بجولة ميدانية بالمينائين برفقة مديرى الموانى لتفقدهم على الطبيعة.

الطلاب ابدو إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين
وأبدى الطلاب إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين العملية على أرض الواقع والتى تساعدهم فى الدراسة العملية فى مجال البحار وتعتبر دعم لطلبة الجامعة لتطوير المكتسبات العلمية والعملية من خلال ربط المناهج الدراسية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع.

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وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ

استعداد الهيئة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية
وومن جهته أكد اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة استعداد الهيئة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية بما يحقق الهدف الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على مستوى علمى وتدريب فى مجال علوم البحار والنقل البحرى وتطبيقاتها فى مجال الملاحة البحرية.

هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
هيئة موانئ البحر الأحمر
موانيء أرصفة ميناء النقل وزير النقل

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