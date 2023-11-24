موانئ البحر الأحمر تستقبل وفدا من أساتذة وطلاب جامعة أسوان (صور)

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنظيم زيارات للشباب للتعرف على المشروعات القومية الجارية ورفع الوعى عن جهود الدولة المبذولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى، استقبلت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر اليوم الجمعة، وفدا من أساتذة وطلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة اسوان برئاسة الدكتور صلاح الدين فكرى عميد الكلية، الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية والدكتورة علا عبدالهادى وذلك لزيارة مينائى سفاجا والغردقة.

استمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذه

واضافت فى بيان لها حيث استمع الطلاب لشرح تفصيلى عن أعمال تطوير المينائين والمشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات المستقبلية المطروحة للمستثمرين ثم قاموا بجولة ميدانية بالمينائين برفقة مديرى الموانى لتفقدهم على الطبيعة.

الطلاب ابدو إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين

وأبدى الطلاب إعجابهم بما استفادوا به من معلومات وخبرات المتخصصين العملية على أرض الواقع والتى تساعدهم فى الدراسة العملية فى مجال البحار وتعتبر دعم لطلبة الجامعة لتطوير المكتسبات العلمية والعملية من خلال ربط المناهج الدراسية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع.

استعداد الهيئة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية

وومن جهته أكد اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة استعداد الهيئة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية بما يحقق الهدف الرئيسي وهو تخريج كوادر بشرية على مستوى علمى وتدريب فى مجال علوم البحار والنقل البحرى وتطبيقاتها فى مجال الملاحة البحرية.

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر