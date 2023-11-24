الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 622 شاحنة، و836 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 300 شاحنة، و730 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 322 شاحنة، و106 سيارات، ووصول 715 سيارة بوزن 1430 طنًا عبر ميناء بورتوفيق.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و171شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين، أيلة وأور. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 715 سيارة بوزن 1430 طنًا قادمة من جدة، وغادر الميناء أمس، السفينة الحرية 2 متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1115 راكبًا بموانئها.

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ميناء أرصفة المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر وزير النقل وزارة النقل

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