ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26397 طن تشمل: 260 طن كحول و10848 طن يوريا و2450 طن رمل و12839 طن كلينكر.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63553 طن تشمل: 16016 طن خردة و8990 طن حديد و8500 طن فول صويا و1125 طن ابلاكاش و3242 طن زيت و12875 طن قمح و 1070 طن خشب زان و11735 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103669 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377268 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1211 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، وعدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 800 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 813 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.