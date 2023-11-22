ميناء دمياط يستقبل 19سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بيانًا، اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( WADI ALYARMOUK )، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5076 طن تشمل: 141 طن أسمنت و3500 طن يوريا و1435 طن علف.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27024 طن تشمل: 2000 طن كسب فول صويا و100 طن فول صويا و12434 طن قمح و11582 طن ذرة و2910 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 908 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 830 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89801 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم، وعدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم وعدد 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والروبيكى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4505 شاحنة.