الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 17 ألف طن بضائع عامة و732 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 732 شاحنة و105 سيارة .

 وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 521 شاحنة و90 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 211 شاحنة و15 سيارة. 

 

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تصدير 6000 طن حديد عبر ميناء بورتوفيق إلى جدة 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة  السفينة دليلة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينة  الحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وآور. 

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 6000 طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا.

موانيء أرصفة وزارة النقل وزير النقل النقل البحري

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