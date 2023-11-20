الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السكة الحديد تتيح حجز القطارات بمنافذ الماركت بكل محافظات الجمهورية

السكة الحديد
السكة الحديد

  أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفورى من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

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سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

أاضافت الهيئة فى بيان لها اليوم أن ذلك يأتى بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار. 

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خبير النقل: محطة سكك حديد بشتيل "خدمة أوروبية" على أراضى مصرية

إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات

واكدت  الهيئه انه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4قطارات VIP بالوجهه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية مشيرة إلى أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

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ناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار

 كما ناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة  مشيرة إلى انها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

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