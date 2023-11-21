ميناء دمياط يستقبل 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادرت الميناء 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة به 27 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17411 طن تشمل: 3043 طن رمل و6136 طن ملح و4122 طن يوريا و3840 طن علف و270 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11858 طن تشمل: 3489 طن خردة و2292 طن فول صويا و1203 طن قمح و4875 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3306 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84295 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386987 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2351 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4277 شاحنة.

تداول 37 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17411 طن تشمل: 3043 طن رمل و6136 طن ملح و4122 طن يوريا و3840 طن علف و270 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11858 طن تشمل: 3489 طن خردة و2292 طن فول صويا و1203 طن قمح و4875 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 286 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3306 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84295 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386987 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2351 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4277 شاحنة.