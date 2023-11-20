تداول 37 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 37 سفينة، و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2487 طن تشمل: 2347 طن ملح و140 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16799 طنا، تشمل 7240 طن خردة، و2620 طن حديد، و1000 طن فول صويا، و5339 طن قمح، و600 طن ذرة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5716 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بـالميناء من القمح 92200 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 389358 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2303 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3756 شاحنة.