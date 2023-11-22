الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء الإسكندرية يستقبل 71 ألف طن سلع استراتيجية.. وانتظام حركة الملاحة البحرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة البحرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 11 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1030 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول سلع استراتيجية 

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 71 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بإجراءات الأمن 

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.


كانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أمس الأحد، عن استمرار فتح بوغاز ميناءي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام العمل وحركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم سقوط أمطار وتحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من التقلبات الجوية وسقوط أمطار، حيث قرر مسئولو ميناء الإسكندرية اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار بالتزامن مع نوة المكنسة.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

 

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية الملاحة البحرية وانتظام حركة مينائي الإسكندرية والدخيله

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