الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 13سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بياناً، أشار فيه إلى استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30826 طن تشمل: 255 طن كحول و16312 طن يوريا و14259 طن علف.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57932 طن تشمل: 10800 طن خردة و4300 طن حديد و6000 طن فول صويا و 2898 طن أبلاكاش و 300 طن زيت و 16564 طن قمح و1000 طن كسب فول صويا و 15418 طن ذرة و 2090 رأس ماشية ( عجول تسمين)، بإجمالي وزن 652 طن.

حركة الصادر من الحاويات
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1248 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99016 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 379608 طنًا .


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1095 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5484 شاحنة .

حركة الصادر من الحاويات هيئة ميناء دمياط الميناء لبضائع العامة حركة الصادر القمح

مواد متعلقة

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط يستقبل 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تداول 17 ألف طن بضائع عامة و732 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى التعاون فى المشروعات

السكة الحديد تتيح حجز القطارات بمنافذ الماركت بكل محافظات الجمهورية

السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة