ميناء دمياط يستقبل 13سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بياناً، أشار فيه إلى استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30826 طن تشمل: 255 طن كحول و16312 طن يوريا و14259 طن علف.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57932 طن تشمل: 10800 طن خردة و4300 طن حديد و6000 طن فول صويا و 2898 طن أبلاكاش و 300 طن زيت و 16564 طن قمح و1000 طن كسب فول صويا و 15418 طن ذرة و 2090 رأس ماشية ( عجول تسمين)، بإجمالي وزن 652 طن.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1248 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 392 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4565 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99016 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 379608 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1095 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5484 شاحنة .