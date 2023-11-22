تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 625 شاحنة، و76 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، 376 شاحنة، و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 249 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين "دليلة" و"الحرية"، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين "أمل" و"بوسيدون" و"إكسبريس"، ومغادرة السفينتين "دليلة" و"بوسيدون إكسبريس".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع، و230 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "ايلة" و"آور"، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة "LOTUS" وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبًا بموانئها.