وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات للتوظيف بالهيئات التابعة

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بهيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للنقل النهري.

توجيهات رئاسية بمواصلة تحديث قطاع النقل

وأكد “الوزير” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مُشيرًا إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل، وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل وأهمها انتقاء العنصر البشري بعناية، بالإضافة إلى الاهتمام بخطة التدريب والتأهيل في كل الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.

تنسيق كامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأضاف وزير النقل أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف، وذلك للاستفادة من إمكانات "منظومة المسابقات" التي أنشأها الجهاز، حيث ينشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي تم إعدادها بواسطة الوزارة.

الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات



من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.

وأشار إلى حرص الجهاز على أن يكون النظام مميكنا بالكامل ودون أي تدخل بشري.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره للفريق كامل الوزير لحرصه على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالوزارة والجهات التابعة لها، وهو ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ترحيب الجهاز بإتاحة خدمات منظومة المسابقات أمام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة منها، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية.

جدير بالذكر أن المتقدمين خضعوا لامتحان الكتروني يتضمن عدة محاور، منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات

استلام وزير النقل نتائج المسابقات