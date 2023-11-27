الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير النقل يوافق على طلب برلمانية لرفع كفاءة طريق "دمياط - عزبة البرج"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، عن موافقة اللواء كامل الوزير، وزير النقل، على تجديد ورفع  كفاءة طريق دمياط - عزبة البرج من محافظة دمياط، على نفقة الوزارة، في العام 2024 - 2025.

وقالت "متى"، في بيان، إنها طالبت فى وقت سابق، وزير النقل والمواصلات بضرورة رصف وتهيئة طريق عزبة البرج الواصل بين دمياط ومدينة عزبة البرج، مشيرة إلى أنه من أسوء الطرق على الإطلاق لما فيه من انحدارات وتآكل من الناحيتين ويشمل الطريق على أكثر من 7 قرى بهم عدد كبير من السكان.

وأشارت، إلى أن الطريق يتفرع منه طرق المزارع السمكية والملاحات ويصل فى النهاية لمدينة عزبة البرج التى تشمل ثلثى أسطول الصيد المصرى دون ميناء.

واختتمت: اتقدم بالشكر للواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لسرعة استجابته لمطلبها بشأن رفع كفاءة وتجديد طريق دمياط – عزبة البرج على نفقة وزارة النقل والمواصلات في العام 2024 - 2025.

وزير النقل كامل الوزير إيفلين متى النائبة إيفلين متى دمياط

مواد متعلقة

عمرو القماطي: مبادرة "شباب من أجل الإنسانية" تؤكد الرؤية المصرية لإعلاء لغة الحوار

طلب إحاطة بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبرى تحيا مصر

برلمانى: توطين صناعة وسائل النقل يحقق مكاسب كبيرة ومهمة لمصر

الأحزاب السياسية تواصل تنظيم مؤتمراتها لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

الغد: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تؤكد استمرار الجهود المصرية لنشر ثقافة السلام العالمى

الدعم الشعبى يتواصل: "من كل شبر فى مصر.. السيسى رئيس لمصر"

أستاذ قانون دولى: يجب تمديد الهدنة والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل فى غزة

"الجيل" ينظم مؤتمرا جماهيريا بالجيزة لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

"الأرصاد" تُحذّر المواطنين: انخفاض كبير فى درجات الحرارة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟