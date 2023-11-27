وزير النقل يوافق على طلب برلمانية لرفع كفاءة طريق "دمياط - عزبة البرج"

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، عن موافقة اللواء كامل الوزير، وزير النقل، على تجديد ورفع كفاءة طريق دمياط - عزبة البرج من محافظة دمياط، على نفقة الوزارة، في العام 2024 - 2025.

وقالت "متى"، في بيان، إنها طالبت فى وقت سابق، وزير النقل والمواصلات بضرورة رصف وتهيئة طريق عزبة البرج الواصل بين دمياط ومدينة عزبة البرج، مشيرة إلى أنه من أسوء الطرق على الإطلاق لما فيه من انحدارات وتآكل من الناحيتين ويشمل الطريق على أكثر من 7 قرى بهم عدد كبير من السكان.

وأشارت، إلى أن الطريق يتفرع منه طرق المزارع السمكية والملاحات ويصل فى النهاية لمدينة عزبة البرج التى تشمل ثلثى أسطول الصيد المصرى دون ميناء.

واختتمت: اتقدم بالشكر للواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لسرعة استجابته لمطلبها بشأن رفع كفاءة وتجديد طريق دمياط – عزبة البرج على نفقة وزارة النقل والمواصلات في العام 2024 - 2025.