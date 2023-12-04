وزارة النقل تنهى أعمال محطة بشتيل الجديدة.. والافتتاح خلال أيام (صور)

انتهت وزارة النقل من أعمال محطة بشتيل الجديدة، والمعروفة باسم محطة قطارات صعيد مصر وتتميز المحطة عن غيرها بالتطور التكنولوجى، حيث تحتوى المحطة على العديد من الوسائل التكنولوجية بدءا من أنظمة الكشف عن الأمتعة ووسائل الدفع الإلكترونى وماكينة استخراج التذاكر الذاتية وبوابات الأرصفة وكذلك شاشات عرض مواعيد القطارات.

239 ألف متر مساحة محطة بشتيل الجديدة

وتبلغ مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانا، وتتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، كما أنها تحتوى على 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، وكذا 2 نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة، وبها 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي.

مبنى المحطة الرئيسي مقام على مساحة 31.000 م2

مبنى المحطة الرئيسي مقام على مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني)

الوزير: المحطة جاهزة للافتتاح ويتبقى لها الافتتاح الرئاسى

وفى سياق متصل، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تصريحات صحفية ان المحطة جاهزة للافتتاح ويتبقى الافتتاح الرئاسى لها مشيرا إلى أن الافتتاح سيتم خلال أيام.

واضاف الوزير ان المحطة ذات مستوى عالمى وتقدم أعلى مستوى من الخدمة للركاب مشيرا الى موقع المحطة استراتيجي حيث يربطها مع وسائل النقل المختلفة والمشروع أتاح منذ بداية تنفيذه حتى الآن حوالي 7500 فرصة عمل.

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح

محطة صعيد مصر جاهزة للافتتاح