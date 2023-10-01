الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: إنشاء محطات سكك حديدية جديدة وتطوير 33 ورشة قائمة

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم إنشاء محطات جديدة منها محطة سكك حديد صعيد مصر، إضافة إلى تطوير 33 ورشة من الورش القائمة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الوزارة ترتكز على تنمية العنصر البشري من خلال 3 عناصر هي انتقاء عناصر جديدة من خريجي كليات الهندسة والتجارة والحقوق، وتأهيلهم بالأكاديمية العسكرية وخريجي الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية.

وتابع: تحويل المدرسة الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الأربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد، تدريب وتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والاجتماعية للعاملين الحاليين سواء في معهد وردان أو في المركز الطبي للسكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية.

وتحدث وزير النقل عن توطين صناعة السكة الحديد، من خلال التعاون مع عدد من الشركات، منها شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية، شركة ألستوم الفرنسية وهي مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة، شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية وغيرهما.

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