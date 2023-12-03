الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سكك حديد مصر| مواعيد قطارات أسوان - القاهرة للمكيفة والروسي

قطارات
قطارات

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات أسوان - القاهرة للأهمية التي تحظى بها سكك حديد مصر في حركة التنقلات من المحافظات لسهولتها وسرعتها والراحة التي تتميز بها.

نعرض في التقرير التالي مواعيد قطارات أسوان - القاهرة 2023 وفق القطارات المتاحة لخطوط الصعيد والوجه القبلي من سكك حديد مصر. 

سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 أسوان

 

قطار 3025 درجة ثالثة مكيفة أسوان – القاهرة  موعد الانطلاق  الساعة 04:10.

قطار رقم 2011 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 1010 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 00.05 مساء.

جدول مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

مواعيد قطارات السكة الحديد الـVIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار رقم 81 أسوان -  القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 13.50 ظهرا.

قطار رقم 1015 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان - القاهرة (روسى موعد الانطلاق  الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 833 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 00.10 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج -  القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط - القاهرة موعد الانطلاق  الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 975 الاقصر - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 973 أسيوط - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق  الساعة 6.00 صباحا.

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