سكك حديد مصر| مواعيد قطارات أسوان - القاهرة للمكيفة والروسي

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات أسوان - القاهرة للأهمية التي تحظى بها سكك حديد مصر في حركة التنقلات من المحافظات لسهولتها وسرعتها والراحة التي تتميز بها.

نعرض في التقرير التالي مواعيد قطارات أسوان - القاهرة 2023 وفق القطارات المتاحة لخطوط الصعيد والوجه القبلي من سكك حديد مصر.

سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 أسوان

قطار 3025 درجة ثالثة مكيفة أسوان – القاهرة موعد الانطلاق الساعة 04:10.

قطار رقم 2011 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 5.15 صباحا.

قطار رقم 981 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 14.30 ظهرا.

قطار رقم 2007 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 1903 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 17.00 مساء.

قطار رقم 997 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 989 مكيف أسوان - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 1010 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 00.05 مساء.

قطار رقم 81 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 13.50 ظهرا.

قطار رقم 1015 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 187 أسوان - القاهرة (روسى موعد الانطلاق الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 833 أسوان - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 00.10 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 4.50 صباحا.

قطار رقم 977 مكيف الاقصر - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 979 مكيف أسيوط - القاهرة موعد الانطلاق الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 975 الاقصر - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 1007 سوهاج - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 973 أسيوط - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 2.20 ظهرا.

قطار رقم 165 أسيوط - القاهرة (روسى) موعد الانطلاق الساعة 6.00 صباحا.