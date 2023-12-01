قطار التالجو يقف بمحطة المنيا اليوم كخدمة جديدة بالسكة الحديد

تضيف السكة الحديد محطة وقوف لقطار التالجو على خط الصعيد "القاهرة / أسوان" كخدمة جديدة بقطارات التالجو الإسبانية، حيث سيتوقف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان، والعكس، بمحطة المنيا، وذلك بدءا من اليوم الجمعة، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام ( 141 – 164 – 1015 – 188).

تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة

ويتم تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان).

وتقدم قطارات تالجو أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر، حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية، وتحتوي أيضًا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.