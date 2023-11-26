الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوجه القبلي| مواعيد قطارات أسوان القاهرة 2023

قطار
قطار

أصبح بإمكان ركاب قطارات السكك الحديدية المتنقلين من المحافظات القبلية والتوجه إلى القاهرة والعكس التعرف على مواعيد قطارات السكك الحديدية لمحطاتهم من أسوان القاهرة والعكس بكل سهولة بعد أن يسرت هيئة السكك الحديدية عرض تفاصيل المواعيد من خلال الانترنت لبحث الميعاد المناسب قبل التوجه لحجز التذكرة للرحلة المرغوبة.

نعرض في التقرير التالي مواعيد قطارات أسوان القاهرة 2023 لمختلف القطارات المتاحة من هيئة السكك الحديدية. 

مواعيد قطارات أسوان القاهرة 2023

 

قطار 3025 درجة ثالثة مكيفة أسوان  القاهرة وقت القيام الساعة 04:10 فجرًا. 

 

قطار رقم 2011 مكيف أسوان  القاهرة  وقت القيام الساعة 5.15 صباحا.

 

قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة الساعة 5.30 صباحا.

 

قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 7.30 صباحا.

 

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 14.30 ظهرا.

 

قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 15.15 عصرا.

 

قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 16.00 مساء.

 

قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 17.00 مساء.

 

قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 20.45 مساء.

 

قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 23.00 مساء.

 

قطار رقم 81 روسي أسوان القاهرة  وقت القيام الساعة 4.30 صباحا.

 

قطار رقم 1013 روسي أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 13.50 ظهرا.

 

قطار رقم 1015 روسي أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 17.30 عصرا.

 

قطار رقم 187 روسي أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 18.30 مساء.

 

قطار رقم 1011 روسي أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 23.20 مساء.

 

قطار رقم 833 روسي أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 00.10 مساء.

 

قطار رقم 1010 روسي  أسوان القاهرة وقت القيام الساعة 00.05 مساء.

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قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة وقت القيام الساعة 3.20 صباحا.

 

قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة وقت القيام الساعة 15.00 ظهرا.

 

قطار رقم 973 روسي أسيوط القاهرة وقت القيام الساعة 2.20 ظهرا.

 

قطار رقم 165 روسي أسيوط القاهرة وقت القيام الساعة 6.00 صباحا.

 

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة وقت القيام الساعة 5.20 صباحا.

 

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة وقت القيام الساعة 6.30 صباحا.

 

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة وقت القيام الساعة 11.00 ظهرا.

  

قطار رقم 1007 روسي سوهاج القاهرة  وقت القيام الساعة 19.35 مساء.

 

قطار رقم 975 روسي الاقصر القاهرة وقت القيام الساعة 8.00 صباحا.

 

قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة وقت القيام الساعة 4.50 صباحا.

 

قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة وقت القيام الساعة 19.25 مساء.

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