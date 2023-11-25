السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. بدء عرض مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

مسلسل العودة
مسلسل العودة

تعرض  قناة "dmc"، غدًا الأحد، أولى حلقات  مسلسل "العودة"، من بطولة شريف سلامة، والذي يذاع في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويواصل أبطال العمل تصوير الحلقات الأخيرة بالتزامن مع بدء عرض الحلقات الأولى.

وروج أبطال المسلسل له عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماع،ي بنشر البرومو الرسمي والبوسترات الدعائية. 

 ويعرض مسلسل "العودة" ضمن منافسات موسم "الأوف سيزون"، الذي انطلق نهاية شهر سبتمبر الماضي بعرض حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ومسلسل صوت وصورة وزينهم ويستقبل الموسم عددًا من الأعمال الدرامية الجديدة خلال الفترة المقبلة. 

قصة مسلسل العودة 

المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

مواعيد عرض مسلسل العودة على شاشة "dmc"

يعرض مسلسل " العودة" لشريف سلامة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة Dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

أبطال مسلسل العودة 

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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