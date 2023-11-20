الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت 26 نوفمبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

العودة
العودة

تبدأ شبكة قنوات dmc في عرض أولى حلقات مسلسل "العودة" للنجم شريف سلامة يوم السبت المقبل 26 نوفمبر الجاري وذلك عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة". 

ونشرت الشركة المنتجة للعمل البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، معلقة عليه “ انتظروا مسلسل العودة بدءًا من يوم 26 نوفمبر الساعة 8 مساءً على DMC”. 

ويعرض مسلسل العودة ضمن منافسات موسم "الأوف سيزون"، الذي انطلق نهاية شهر سبتمبر الماضي بعرض حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ومسلسل صوت وصورة وزينهم ويستقبل الموسم عددًا من الأعمال الدرامية الجديدة خلال الفترة المقبلة. 

https://fb.watch/or6dt2JG7X/?

 

مواعيد عرض مسلسل العودة على شاشة dmc 

يعرض مسلسل " العودة" لشريف سلامة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة Dmc دراما الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل “العودة” في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد المهمة الخاصة بالتنقيب عن الدهب وتدور خلال الأحداث قصة حب بين الفنانة تارا عماد والفنان شريف سلامة.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك في بطولة مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان شريف سلامة
  • الفنانة تارا عماد
  • الفنانة ولاء الشريف
  • الفنان وليد فواز
  • الفنانة صفاء الطوخي
  • الفنانة بسنت شوقي
  • الفنان عصام السقا
  • الفنان حمزة العيلي
  • الفنانة شاهيستا سعد
  • الفنان محمد عبدالعظيم
  • الفنان أحمد والي
  • المسلسل من إخراج أحمد حسن
  • تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبوزيد توفيق
  • إنتاج شركة أروما لتامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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