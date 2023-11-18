قبل عرضه.. هكذا روّج صنّاع وأبطال "العودة" لمسلسلهم

أيام قليلة تفصلنا عن عرض المسلسل الجديد "العودة"، بطولة الفنان شريف سلامة، وتارا عماد، ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن، تأليف محمد أمين، ومن إخراج أحمد سلامة، والمقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc وdmc drama خلال الأيام المقبلة، وقبل عرض مسلسل "العودة"، روّج صنّاع وأبطال العمل لمسلسلهم، على طريقتهم الخاصة، ويرصد "الدستور" الطريقة التي روّج كل منهم لشخصيته في سياق السطور التالية.

مسلسل العودة بطولة شريف سلامة

روّج الفنان تامر نبيل لشخصيته الجديدة ضمن أحداث مسلسل "العودة"، على طريقته الخاصة حيث شارك صورة للشخصية التي يحسدها وعلّق عليها: " انا توت وأحمس ورمسيس كما كل الملوك مالك الدهب والياقوت انا الجهل بالمعلوم انا كاشف المحجوب انا حافظ السر انا المنسي بالعهود انا الطير الشارد في سراب الطريق أنا صاحب الأرض انا مالك ابن مملوك

يحي سلطان".

واكتفي الفنان شريف سلامة، بنشر صورة البوستر الخاص بمسلسل العودة، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، دون أن يكشف عن شخصيته، معلقًا عليه: "العودة"، وقرر الفنان وليد فواز، مشاركة صورته معلقًا عليها: " توكلنا علي الله❤️، قريبا علي DMC".

وكتبت سارة نور، من أبطال مسلسل "العودة"، عبر موقع "انستجرام" قائلًة: "استنوا #ندي فى مسلسل #العودة يعرض قريبًا على قناة @dmctv.eg و منصة @watchit‎إخراج: د/ أحمد حسن ‎تأليف: أمين جمال ‎انتاج: أروما ستوديوز".

وعلّق أحمد والي، من أبطال "العودة"، قائلًا: " بسم الله..صوت الحق يمكن سماعه مهما ضجت أصوات الباطل.. ( جمال أبو المجد )نائب محافظ الأقصر..شاب صعيدي تربي علي القيم والمبادئ والأصول وإن مهما كانت الظروف سيظل للحق صوت وقوة أسأل الله النجاح والقبول وأتمني إنه يعجبكم".

ونشرت الفنانة تارا عماد، صورة البوستر الجماعي للمسلسل عبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" معلقًة عليها: "الحمد لله".

أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظتي الأقصر والقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، المخرج أحمد حسن، وهو مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل العودة

المسلسل من بطولة: شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.