السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمزة العيلي يروج لـ "العودة" ويوجه الشكر للشركة المتحدة

حمزة العيلي
حمزة العيلي

روج الفنان حمزة العيلي للمسلسل الدرامي الجديد “العودة” والمقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc وdmc drama خلال الأيام المقبلة. 

ونشر حمزة العيلي الأفيش الدعائي الخاص بشخصيته في العمل إضافة إلى البوستر الرسمي للمسلسل والذي جمع أبطاله. 

وحرص حمزة على توجيه الشكر لجميع صناع العمل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وكتب معلقا وما توفيقي إلا بالله، مسلسل ( العودة ) قريبًا بمشيئة الله على dmc TV ومنصة Viu MENA إخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وموسيقى تصويرية  شادى مؤنس ومهندس صوت مسلم الحسيني ومونتاج هالة محيي وستايلست دينا فتحي و تصوير البوسترات شريف ابو الخير وديكور نادية أبو المجد وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شكرًا لكل القائمين على العمل في جميع الأقسام". 

دور حمزة العيلي في مسلسل العودة

 ويجسد العيلي خلال أحداث المسلسل دور أحد أبناء الصعيد العاملين بتجارة الآثار والتنقيب عن الذهب. 

ويواصل أبطال المسلسل تصوير الحلقات النهائية منه بالتزامن مع الإعلان عن عرضه على الشاشة ويعكف المخرج أحمد حسن علي مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصويره حيث تم تصوير العمل مؤخرا بين مدينة الأقصر والقاهرة. 

وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب. 

أبطال مسلسل العودة 

المسلسل من بطولة: شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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