قبل عرضه بأيام على "واتش ات".. قصة مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل “العودة” للفنان شريف سلامة، وهو العمل الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية، حيث من على منصة "واتش ات" وقناة DMC الأسبوع المقبل.

قصة مسلسل العودة

يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة، حيث يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر والتي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

أبطال مسلسل العودة

المسلسل من بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير ذكره أن العمل يستكمل تصويره حالياً، حيث لم ينتهي بعد من تصوير أخر حلقات العمل، على أن ينتهى منه بشكل كامل في غضون أيام قليلة وبالتزامن مع انطلاق عرضه للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال تارا عماد السينمائية كانت من خلال فيلم «المطاريد»، من بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، والإخراج ياسر سامي.

ويستعد شريف سلامة خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلم "أسد أسود" مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب، ومقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى محمد دياب حالياً معاينة أماكن التصوير، من أجل البدء في تصويره الفترة المقبلة .