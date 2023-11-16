الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

The Marvels يتصدر ايرادات السينما الأمريكية في مصر

مارفيل
مارفيل

تصدر فيلم الخيال العلمي والفانتازيا “ The Marvels” أيرادات السينما في مصر خلال الاسبوع الماضي بتحقيقه لايراد كلي وصل الى 2،118،161 مليون جنية، وذلك في اسبوع كامل من عرضه في مصر.

txt

تفاصيل تصدر ماثيو بيري محركات البحث بعد شهر من وفاته

txt

19 نوفمبر.. الأوبرا تُنظم حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور

txt

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

txt

أحمد داود بوزن زائد من أجل "زينهم"

txt

إنتاج " WATCH IT".. أحمد خالد أمين يُعلن عن انطلاق تصوير "إنترفيو"

txt

تكريم روجينا وأشرف زكى فى حفل ختام مهرجان الباطنة السينمائي الدولي

txt

السبت.. "القومى لثقافة الطفل" يبدأ تحكيم "عروض الأراجوز" بالحديقة الثقافية

txt

"الحمد لله".. هنا الزاهد تعلن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى

txt

شيريهان عن الاحتلال: "أسوأ أشرار العالم على الإطلاق"

txt

طرح 8 بوسترات ترويجية لأبطال مسلسل "زينهم" (صور)

تفاصيل فيلم مارفيل

فيلم The Marvels، الذي أخرجته نيا داكوستا، هو تكملة لفيلم Captain Marvel لعام 2019، كما يعد تكملة لـ المسلسل التلفزيوني Ms. Marvel، والفيلم الثالث والثلاثون في عالم مارفل السينمائي، من بطولة بري لارسون في دور كارول دانفرز/كابتن مارفل، وتيونا باريس في دور مونيكا رامبو/فوتون، وإيمان فيلاني في دور كامالا خان/السيدة.

فيما حل في المركز الثاني فيلم  Five Nights at Freddy's وذلك بإيراد كلي خلال الاسبوع وصل الى 663،598 الف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول فرد امن يعمل بأحد محلات البيتزا وخلال أول ليلة له بالعمل يكتشف سر خطير، ويشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة منهم جوش هوتشرسن، بيبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت، الفيلم من إنتاج شركة "Universal" وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 20 مليون دولار فقط.

وحل ثالثًا فيلم  Killers of the Flower Moon، بإيراد وصل الى 473،252 الف جنية، فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيا أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

Marvels The Marvels فيلم The Marvels Marvels فيلم فيلمم Marvels

مواد متعلقة

تفاصيل تصدر ماثيو بيري محركات البحث بعد شهر من وفاته

19 نوفمبر.. الأوبرا تُنظم حفلاً لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور

نجلاء بدر تتحدث لـ"الدستور" عن مسلسل "صوت وصورة" وعلاقتها بحنان مطاوع

أحمد داود بوزن زائد من أجل "زينهم"

إنتاج " WATCH IT".. أحمد خالد أمين يُعلن عن انطلاق تصوير "إنترفيو"

تكريم روجينا وأشرف زكى فى حفل ختام مهرجان الباطنة السينمائي الدولي

السبت.. "القومى لثقافة الطفل" يبدأ تحكيم "عروض الأراجوز" بالحديقة الثقافية

"الحمد لله".. هنا الزاهد تعلن انفصالها عن الفنان أحمد فهمى

الأكثر قراءة

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

نصف مليون جنيه فى شهرين.. مفاجأة فى واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس