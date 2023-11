The Marvels يتصدر ايرادات السينما الأمريكية في مصر

تصدر فيلم الخيال العلمي والفانتازيا “ The Marvels” أيرادات السينما في مصر خلال الاسبوع الماضي بتحقيقه لايراد كلي وصل الى 2،118،161 مليون جنية، وذلك في اسبوع كامل من عرضه في مصر.

تفاصيل فيلم مارفيل

فيلم The Marvels، الذي أخرجته نيا داكوستا، هو تكملة لفيلم Captain Marvel لعام 2019، كما يعد تكملة لـ المسلسل التلفزيوني Ms. Marvel، والفيلم الثالث والثلاثون في عالم مارفل السينمائي، من بطولة بري لارسون في دور كارول دانفرز/كابتن مارفل، وتيونا باريس في دور مونيكا رامبو/فوتون، وإيمان فيلاني في دور كامالا خان/السيدة.

فيما حل في المركز الثاني فيلم Five Nights at Freddy's وذلك بإيراد كلي خلال الاسبوع وصل الى 663،598 الف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول فرد امن يعمل بأحد محلات البيتزا وخلال أول ليلة له بالعمل يكتشف سر خطير، ويشارك ببطولته مجموعة من نجوم هوليوود إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة منهم جوش هوتشرسن، بيبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت، الفيلم من إنتاج شركة "Universal" وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 20 مليون دولار فقط.

وحل ثالثًا فيلم Killers of the Flower Moon، بإيراد وصل الى 473،252 الف جنية، فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيا أكبر.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.